المطاردة مستمرة.. الداخلية تضبط باقي المتهمين في سرقة سيارة نقل بالطريق

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط باقي عناصر التشكيل المتهم في سرقة سيارة نقل بالطريق في الشروق، والتي وصفها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بـ السرقة الهوليودية.

مواجهة مع الشرطة



وكان قد لقي 3 متهمين مصرعهم، اليوم، خلال مواجهة مسلحة مع قوات الشرطة بمنطقة القلج في محافظة القليوبية، وذلك أثناء مداهمة أمنية استهدفت ضبطهم على خلفية اتهامهم في واقعة سرقة من سيارة نقل بالقاهرة، والتي أثارت اهتماما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم «السرقة الهوليوودية».

تفاصيل الواقعة

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى هروب المتهمين من القاهرة عقب تنفيذ الواقعة، واختبائهم داخل أحد المنازل بمنطقة القلج، قبل أن تنجح القوات في تحديد موقعهم وإعداد مأمورية أمنية لضبطهم.

مصرع المتهمين

وفور وصول القوات إلى المكان، فوجئت بإطلاق المتهمين أعيرة نارية تجاهها، ما دفع القوات إلى التعامل معهم، واندلع تبادل لإطلاق النار أسفر عن مصرع المتهمين الثلاثة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يجري استكمال أعمال الفحص والتحري للوقوف على جميع تفاصيل وملابسات الواقعة.