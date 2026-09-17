غارات يمنية تستهدف تعزيزات حوثية على خط البرح – المخا

شنّت القوات المسلحة اليمنية غارات جوية استهدفت تعزيزات تابعة لجماعة الحوثي على خط البرح – المخا، غربي اليمن، وفق ما أفادت به مصادر يمنية.

وأضافت المصادر أن الغارات طالت تحركات وتعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى مواقع في المنطقة، وسط استمرار العمليات العسكرية على جبهات الساحل الغربي وتصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين.

ولم تتضح حتى الآن حصيلة الخسائر البشرية أو حجم الأضرار الناجمة عن الغارات، كما لم يصدر تعليق رسمي من جماعة الحوثي بشأن الاستهداف أو نتائجه.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر العسكري في مناطق الساحل الغربي لليمن، حيث تشهد خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين عمليات قصف وتحركات ميدانية متبادلة.