الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مكة وتؤكد تضامنها مع السعودية

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات محاولة جماعة الحوثي استهداف مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن محاولة استهداف مكة المكرمة تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدًا لأمنها واستقرارها، مشددة على رفض الإمارات القاطع لأي اعتداء يستهدف الأراضي السعودية أو المقدسات الإسلامية.

ويأتي الموقف الإماراتي عقب إعلان السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه منطقة جنوب مكة المكرمة، قبل دخولها المجال الجوي المحظور للمدينة المقدسة. وقال التحالف الذي تقوده السعودية إن الطائرة جرى التعامل معها بنجاح، مؤكدًا أن أمن مكة المكرمة يمثل «خطًا أحمر».

وتزامنت الحادثة مع تصاعد التوتر بين السعودية والحوثيين، في ظل هجمات متبادلة خلال الفترة الأخيرة، بينما نفت جماعة الحوثي أن تكون قد استهدفت مكة المكرمة، وقالت إن عملياتها تستهدف مواقع عسكرية.

وشددت الإمارات على وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها تمثل أولوية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الإقليمية من اتساع نطاق التصعيد وانعكاساته على أمن المنطقة.

وتأتي الإدانة الإماراتية ضمن مواقف عربية وإسلامية واسعة أعقبت الواقعة، إذ صدرت إدانات من دول عربية، بينها مصر والأردن والكويت، إلى جانب مواقف أكدت دعم السعودية ورفض المساس بالمقدسات الإسلامية.