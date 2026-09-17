رجل مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواصلة مشواره في الموسم الحالي 2026/2027، بعدما حقق انتصارًا كبيرًا على حساب راسينج سانتاندير، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

والتقى برشلونة مع راسينج سانتاندير مساء الأربعاء، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في إطار مباريات الجولة السادسة من منافسات الليجا، في مواجهة دخلها الفريق الكتالوني بحثًا عن مواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

وتمكن برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، من تحقيق فوز عريض على ضيفه بنتيجة 7-2، في مباراة شهدت تفوقًا هجوميًا واضحًا من جانب أصحاب الأرض، الذين فرضوا سيطرتهم على مجريات اللقاء ونجحوا في حسم النقاط الثلاث.

ورفع برشلونة رصيده إلى 18 نقطة، ليواصل تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة، بعدما حقق ستة انتصارات متتالية منذ انطلاق منافسات الموسم، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الفريق الكتالوني.

وشهدت المواجهة تألقًا لافتًا من الدولي البرازيلي رافينها، الذي قدم أداءً قويًا طوال أحداث المباراة، ليحصل على جائزة رجل اللقاء بعد مساهمته البارزة في الانتصار الكبير الذي حققه برشلونة.

ونجح رافينها في تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك راسينج سانتاندير، ليواصل تألقه مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي، ويقود زملاءه لتحقيق انتصار جديد في مشوار الدفاع عن صدارة الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز، واصل برشلونة سلسلة انتصاراته المتتالية في بطولة الدوري، محققًا العلامة الكاملة بعد مرور ست جولات، في بداية قوية للفريق تحت قيادة هانز فليك.

ويأمل برشلونة في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال المباريات المقبلة، والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، في ظل المنافسة المنتظرة مع ريال مدريد وباقي أندية البطولة



