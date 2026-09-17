موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لاستكمال مباريات الموسم الحالي 2026/2027 بعد الفوز على راسينج سانتاندير.

وواجه فريق برشلونة نظيره راسينج الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

واستضاف برشلونة نظيره راسينج على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في المباراة التي انطلقت في تمام الساعة العاشرة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ونجحت كتيبة المدرب الألماني هانز فليك في تحقيق فوز ساحق بسباعية مقابل هدفين ليستمر في صدارة الدوري الإسباني "لا ليجا".

بتلك النتيجة، واصل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة بفارق 3 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره إشبيلية يوم السبت الموافق 19 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفًا على إشبيلية في اللقاء الذي سينطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.