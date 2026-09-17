انفجارات قوية تهز سماء كييف وسط حالة من التوتر

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، في الساعات الأولى من صباح الخميس، دوي انفجارات متتالية وقوية في سماء المدينة، وسط حالة من التوتر، بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا. وأفادت وسائل إعلام أوكرانية ومصرية بسماع أصوات الانفجارات في مناطق من العاصمة.



وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه كييف والمناطق المحيطة بها هجمات جوية متكررة باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ، مع اعتماد القوات الأوكرانية على أنظمة الدفاع الجوي للتعامل مع الأهداف القادمة.



ولم تتضح، حتى وقت إعداد التقرير، طبيعة الانفجارات التي دوّت في سماء كييف، أو ما إذا كانت ناجمة عن سقوط صواريخ أو مسيّرات أو عمليات اعتراض نفذتها الدفاعات الجوية، كما لم ترد حصيلة مؤكدة بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية مرتبطة بهذه الانفجارات تحديدًا.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن السلطات والسكان يترقبون مزيدًا من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة.

