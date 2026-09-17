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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تجمع بين الجمال والجرأة.. هيدى كرم تخطف الأنظار بإطلالتها

هيدى كرم تخطف الانظار بإطلالتها
هيدى كرم تخطف الانظار بإطلالتها
رنا عصمت

حرصت الفنانة هيدي كرم ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة هيدى كرم..

 

وظهرت هيدى كرم ، باطلالة ملفتة مرتدية فستانا جينز مكشوف الظهر و قصير فوق الركبة باللون الازرق الغامق كشفت عن أناقتها و قوامها الممشوق.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر القصير الذي يبرز جمال أنوثتها.

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هيدى كرم تخطف الانظار بإطلالتها هيدى كرم تخطف الانظار هيدى كرم

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هيدى كرم تخطف الانظار بإطلالتها
هيدى كرم تخطف الانظار بإطلالتها
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