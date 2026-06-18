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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بإطلالة صيفية ناعمة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بأناقتها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
آية التيجي

لفتت الممثلة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بأحدث جلسة تصوير شاركتها مع جمهورها عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة صيفية ناعمة جمعت بين البساطة والأناقة، ما نال إعجاب متابعيها الذين تفاعلوا بشكل واسع مع الصور.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

وأعتمدت هاندا أرتشيل فستانًا باللون الأبيض مزينًا بنقوش الورود السوداء، جاء بتصميم أنثوي راقٍ أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، فيما تميز الفستان بحمالات رفيعة وقصة بسيطة تناسب أجواء الصيف.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت النجمة التركية مكياجًا هادئًا ارتكز على الألوان الطبيعية، مع أحمر شفاه بدرجة وردية هادئة أبرز ملامح وجهها الناعمة. كما تركت بشرتها بإطلالة طبيعية ومشرقة زادت من جاذبيتها.

هاندا أرتشيل

واعتمدت هاندا أرتشيل تسريحة شعر مشدودة إلى الخلف على هيئة ذيل حصان أنيق، ما أضفى لمسة عصرية على إطلالتها، بينما أكملت مظهرها ببعض الإكسسوارات البسيطة والرقيقة، إلى جانب طلاء أظافر باللون الأحمر أضاف لمسة من الحيوية.

هاندا أرتشيل

وظهرت هاندا في أجواء هادئة بإطلالات متنوعة بين لقطات داخلية وأخرى على ضفاف المياه وقت الغروب، حيث عكست الصور أجواء صيفية رومانسية نالت إعجاب جمهورها، الذي أشاد بجمالها الطبيعي وأناقتها الهادئة.

هاندا أرتشيل

وتواصل هاندا أرتشيل الحفاظ على مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الموضة والجمال في تركيا، إذ تحظى إطلالاتها باهتمام واسع من جمهورها ومتابعي الموضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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