أبيض × أسود.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة وبسيطة عبر إنستجرام | شاهد

لفتت الإعلامية وملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان الأنظار خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث تألقت بإطلالة صيفية ناعمة جمعت بين الأناقة والبساطة، لتنال إعجاب متابعيها.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

وظهرت فرح شعبان مُرتدية فستانًا قصيرًا بدون أكمام باللونين الأبيض والأسود، تميز بنقوش هندسية متداخلة أضفت لمسة عصرية وجذابة على إطلالتها، فيما جاء التصميم بقصة واسعة من الأسفل أبرزت رشاقتها ومنحتها مظهرًا أنثويًا مميزًا.

واعتمدت فرح شعبان تسريحة شعر منسدلة بشكل طبيعي على الكتفين، مع خصلات بدرجات اللون البني الفاتح، وهو ما أضفى لمسة من الحيوية والنعومة على إطلالتها.

فرح شعبان

أما من الناحية الجمالية، فاختارت مكياجًا هادئًا ارتكز على الألوان الطبيعية مع أحمر شفاه باللون الوردي المائل للأحمر، ما أبرز ملامحها الناعمة ومنحها إطلالة مشرقة ومتناغمة.

فرح شعبان

واستكملت فرح شعبان إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة، تضمنت عقدًا رقيقًا وعددًا من الأساور والخواتم الأنيقة، لتؤكد أن البساطة لا تزال عنوان الأناقة في عالم الموضة.

فرح شعبان

وحصدت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بجمال إطلالتها واختيارها لتصميم يجمع بين الرقي والعصرية، خاصة مع الألوان الكلاسيكية التي لا تغيب عن خطوط الموضة.