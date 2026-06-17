بإطلالة كاجوال أنيقة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام | شاهد

واصلت النجمة التركية هاندا أرتشيل خطف الأنظار بإطلالاتها العصرية التي تجمع بين البساطة والأناقة، حيث شاركت متابعيها أحدث إطلالة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنال إعجاب الآلاف من محبيها حول العالم.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

وظهرت هاندا أرتشيل بإطلالة كاجوال عصرية، اعتمدت خلالها على بنطال جينز واسع باللون الأزرق الفاتح، والذي يعد من أبرز صيحات الموضة الرائجة خلال الموسم الحالي، ما منحها مظهرًا مريحًا وأنيقًا في الوقت نفسه.

ونسقت النجمة التركية مع البنطال قميصًا بأكمام طويلة جاء بتصميم مخطط ومزج بين درجات الأخضر والبيج والأبيض والأسود، مع عقدة أمامية أضافت لمسة شبابية وعصرية إلى إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، فقد تركت هاندا أرتشيل شعرها البني الطويل منسدلًا بشكل طبيعي على كتفيها، واعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز جمال ملامحها الطبيعية، فيما أكملت إطلالتها بنظارة شمسية سوداء صغيرة أضفت لمسة من الأناقة العصرية.

هاندا أرتشيل

كما اختارت حذاءً مفتوحًا باللون الأسود، مع حزام جلدي بسيط حول الخصر، لتؤكد مرة أخرى قدرتها على تنسيق الإطلالات الكاجوال بأسلوب يجمع بين الراحة والرقي.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، حيث أشاد المتابعون بذوق هاندا أرتشيل في اختيار الأزياء البسيطة التي تواكب أحدث اتجاهات الموضة العالمية، مؤكدين أنها تعد واحدة من أبرز أيقونات الأناقة في تركيا والعالم العربي.