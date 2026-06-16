هل أنت شخص ممل أم محبوب؟.. اختبار نفسي يكشف مدى حب الآخرين في الحديث معك

كشفت عالمة النفس دكتورة ساندي مان عن مجموعة من السمات التي قد تجعل بعض الأشخاص يبدون مملين في نظر الآخرين، مؤكدة أن الخوف من أن يُنظر إلينا كشخصيات غير مثيرة للاهتمام يعد أحد أكثر المخاوف الاجتماعية شيوعًا.

علامات تؤكد انك شخص جذاب

وأوضحت أن الكثيرين يبذلون جهودًا كبيرة للظهور بصورة الشخص الذكي والجذاب في الحوار، لكنهم قد لا يدركون أن بعض عاداتهم اليومية في التواصل تؤدي إلى نتيجة عكسية تمامًا.

واستندت مان إلى نتائج دراسة أجراها باحثون في Wake Forest University خلال ثمانينيات القرن الماضي، والتي توصلت إلى أن الأشخاص يُصنفون كمملين عندما يضطر المستمع لبذل مجهود كبير للحفاظ على انتباهه أثناء الحديث.

ووفقًا للدراسة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، هناك عدة صفات قد تجعل الشخص يبدو أقل جاذبية في الحوار، أبرزها:

- التركيز المفرط على الذات:

يميل بعض الأشخاص إلى تحويل أي موضوع أو قصة إلى الحديث عن أنفسهم وتجاربهم الشخصية، حتى عندما يكون الطرف الآخر هو محور الحديث، ما يجعل الحوار أحادي الاتجاه ويقلل من اهتمام المستمع.

علامات تؤكد انك شخص جذاب

- التحدث في موضوعات لا تهم الآخرين:

قد يمتلك البعض اهتمامات خاصة جدًا أو محدودة، ويستمرون في الحديث عنها لفترات طويلة دون مراعاة اهتمام الطرف الآخر، وهو ما يؤدي إلى فقدان التفاعل والانتباه.

- غياب التعبير العاطفي:

التحدث بنبرة واحدة دون إظهار مشاعر أو تعبيرات وجه مناسبة يجعل الرسالة أقل تأثيرًا ويصعب على المستمع متابعة الحديث والاستمتاع به.

- الجدية الزائدة:

أكدت مان أن روح الدعابة عنصر أساسي في التواصل الإنساني، إذ تساعد على بناء العلاقات وتعزيز التفاعل. أما الأشخاص الذين يتعاملون بجدية مفرطة مع كل شيء فقد يبدون أقل جاذبية اجتماعيًا.

- أسلوب الحديث غير المنظم:

الانتقال العشوائي بين المواضيع والتشعب المستمر في التفاصيل قد يجعل المستمع يفقد خيط الحديث، ما يؤدي إلى الشعور بالملل وصعوبة المتابعة.

علامات تؤكد انك شخص جذاب

اختبار: هل أنت شخص ممل؟

تقترح الدكتورة ساندي، الإجابة عن 12 عبارة وتقييم كل منها من 1 إلى 5 درجات، ثم جمع النتائج النهائية لمعرفة كيف قد يراك الآخرون.

علامات تؤكد انك شخص جذاب

النتائج

ـ من 12 إلى 24 نقطة:

أنت شخص غير ممل على الإطلاق، وتمتلك اهتمامات متنوعة، وتستمع جيدًا للآخرين، كما تتمتع بقدرة على إدارة الحوارات بطريقة ممتعة ومتوازنة.

ـ من 25 إلى 36 نقطة:

قد تكون معرضًا أحيانًا لأن يراك البعض كشخص ممل، لكن لديك فرصة كبيرة لتحسين أسلوبك في التواصل من خلال الانتباه إلى طريقة سرد القصص والتقليل من التركيز على الذات.

ـ من 37 إلى 48 نقطة:

تشير النتيجة إلى أن الآخرين قد يجدونك مملًا رغم امتلاكك أفكارًا وتجارب مثيرة للاهتمام. وقد يكون السبب الإفراط في الحديث عن موضوعات محددة أو ضعف التفاعل مع الآخرين وعدم إظهار المشاعر أثناء الحوار.

علامات تؤكد انك شخص جذاب

كيف تتجنب أن تبدو شخصًا مملًا؟

وتنصح عالمة النفس بمراجعة أسلوبك في التواصل بانتظام، والحرص على:

ـ الاستماع للآخرين أكثر.

طرح الأسئلة وإظهار الاهتمام.

ـ تجنب الشكوى المستمرة والسلبية.

ـ عدم احتكار الحديث.

ـ تنويع الموضوعات.

ـ استخدام تعبيرات الوجه ونبرة الصوت المناسبة.

ـ إدخال بعض الفكاهة إلى الحوار.

وأكدت أن الشخص الممل غالبًا لا يدرك أنه كذلك، لذلك فإن الوعي بالعادات التواصلية الخاطئة يمثل الخطوة الأولى نحو تحسين العلاقات الاجتماعية وبناء شخصية أكثر جاذبية وتأثيرًا.