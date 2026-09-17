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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حرب التكنولوجيا.. جيش الاحتلال يطلق «فرع الروبوتات» خلال الأشهر المقبلة

زامير
زامير
القسم الخارجي

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش سيطلق خلال الأشهر المقبلة «فرع الروبوتات»، في إطار توجه لتطوير قدرات عسكرية متخصصة تعتمد على الأنظمة غير المأهولة وتعمل في المجالات الجوية والبحرية والبرية.

وقال زامير إن الفرع الجديد سيعمل على تطوير قدرات روبوتية متخصصة في ساحات القتال المختلفة، بما يشمل الجو والبحر والبر، في خطوة تعكس توجه الجيش الإسرائيلي نحو توسيع استخدام التقنيات غير المأهولة في العمليات العسكرية.

وأضاف أن تطوير هذه القدرات يأتي ضمن مساعي الجيش لتعزيز قدراته التكنولوجية والتكيف مع طبيعة ساحات القتال الحديثة، التي تشهد اعتمادًا متزايدًا على الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والوسائل الروبوتية.

ويأتي الإعلان في وقت تتجه فيه جيوش عدة حول العالم إلى زيادة الاستثمار في الأنظمة غير المأهولة، بهدف تنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة والدعم اللوجستي والعمليات في البيئات التي قد تعرض الأفراد للخطر.

ومن المتوقع أن يركز الفرع المزمع إنشاؤه على دمج الأنظمة الروبوتية مع القدرات العسكرية القائمة، وتطوير منصات قادرة على العمل في بيئات مختلفة، بما يعزز قدرة القوات على تنفيذ مهام متعددة باستخدام وسائل غير مأهولة.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الجيش فرع الروبوتات الجو والبحر والبر الجيش الإسرائيلي

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