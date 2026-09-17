مأساة في طنطا.. مصرع أم وإصابة أطفالها الثلاث بالاختناق في حريق هائل بشقة

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل مصرع أم واصابة أطفالها الثلاث بالاختناق في حريق هائل بشقة سكنية إثر ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد نيران حريق الشقة السكنية بعدما تم الدفع ب4 سيارات مطافىء قبل امتدادها للمنازل المجاورة .

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل بشقة سكنية بمنزل مكون من 4 طوابق بنطاق دائرة القسم .

وفاة أم ونجاة أطفالها



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

نقل ضحايا ومصابي الحادث



كما تم الدفع ب3 سيارة إسعاف لنقل أم ضحية متوفية وإصابة 3 أطفال بحالات الاختناق جراء تصاعد الأدخنة وتم نقلهم إلي طوارىء مستشفي طنطا العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.