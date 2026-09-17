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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره الجزائري يؤكدان تعزيز التنسيق العربي لمواجهة التحديات وصون أمن واستقرار المنطقة

وزير الخارجية ونظيره الجزائري يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
وزير الخارجية ونظيره الجزائري يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي اليوم الأربعاء ١٦ سبتمبر بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد أحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تناول العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزيران الحرص على مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية-الجزائرية، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية-الجزائرية المشتركة، بما يسهم في دفع التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفتح آفاق أرحب للشراكة بين البلدين.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن تطورات المشهد الإقليمي وانعكاسات التطورات المتسارعة على الأمن القومي العربي، بما يتطلب تعزيز التآزر والتفاهم بين الدول العربية الشقيقة وتكثيف التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة وصون أمن واستقرار المنطقة. وتناول الاتصال كذلك تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان ومنطقة الساحل الأفريقي، فضلا عن مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، بما يدعم مسار التسوية السياسية ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أحمد عطاف العلاقات المصرية الجزائرية الجزائر

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