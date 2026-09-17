أمير هشام: الأهلي متمسك بموقفه في ملف هاني وياسر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ياسر إبراهيم سيغيب لمدة أسبوعين بعد إصابته في الكاحل، وسيتم تجهيزه لمباراة الزمالك في بطولة الدوري بعد التوقف الدولي.

الزمالك

وقال أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: إدارة النادي الأهلي قامت بتقديم العروض النهائية لـ ياسر ومحمد هاني، وفي حالة رغبة الثنائي في التوقيع خلال الفترة المقبلة، فأن النادي يرحب لاغلاق هذا الملف تماما.

وأضاف: بخلاف ذلك، فأن هاني وياسر عقودهما ممتدة لنهاية الموسم الجاري، والنادي لن يغير الاستراتيجة الخاصة بسقف الرواتب والعروض المقدمة للاعبين.

وأتم: الأهلي متمسك بقراره في ملف التجديد لكل اللاعبين، بعدما نجح في حسم ملف مروان عطية وإمام عاشور ومصطفى شوبير.