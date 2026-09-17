مصطفى إبراهيم: حسام أشرف وأحمد شريف الأفضل بهجوم الزمالك والعميد له حرية الاختيار

تحدث مصطفى إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق، عن اختيارات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لقائمة الفراعنة استعدادًا لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال مصطفى إبراهيم، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، إن النقص العددي في مركز رأس الحربة بالكرة المصرية يعود إلى ندرة المواهب في قطاعات الناشئين، إلى جانب الاعتماد المتزايد على اللاعبين الأجانب في هذا المركز.

وأوضح أن حسام حسن لديه كامل الحرية في اختيار قائمة منتخب مصر، مشيرًا إلى أن مستوى علي محمود لا يساعده حاليًا على الانضمام إلى المنتخب.

وأضاف أن محمد شحاتة كان يستحق الحصول على فرصة مع منتخب مصر، كما أشاد بقدرات حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أنه مهاجم واعد وينتظره مستقبل كبير.

وأشار مصطفى إبراهيم إلى أنه كان يتمنى انضمام حسام أشرف إلى قائمة منتخب مصر، مؤكدًا أن مهاجم الزمالك لاعب مميز ويسير بخطى ثابتة، وأن مستواه سيتطور مع حصوله على فرصة أكبر واستمرارية المشاركة.

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى مستوى مصطفى محمد، مؤكدًا أن مهاجم كونيا سبور التركي بعيد عن مستواه المعهود منذ فترة طويلة، لكنه يرى أنه أفضل مهاجم في مصر خلال الوقت الحالي.

وعن خط هجوم الزمالك، أكد مصطفى إبراهيم أن حسام أشرف وأحمد شريف هما الأفضل في مركز رأس الحربة بالفريق، بينما يأتي ناصر منسي في المرتبة الثالثة، مشيرًا إلى أن عمرو ناصر لم يثبت نفسه حتى الآن.