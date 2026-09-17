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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: جمهور الزمالك مش مصدق الفوز على غزل المحلة.. وتجنيس بنتايج غير صحيح

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن جماهير الزمالك لم تكن تتوقع تحقيق الفوز على غزل المحلة، مشيرًا إلى أن الفريق حقق عددًا من الانتصارات خلال الفترة الماضية في ظل ظروف صعبة.

الزمالك

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "جمهور الزمالك مش مصدق الفوز على غزل المحلة، والجمهور مصدق أن الفوز جاء لأن هناك نوايا طيبة في الفريق، خاصة وأن المحلة أضاع أكثر من فرصة".

وأضاف: "الزمالك حقق الفوز في 5 مباريات بالحظ، ومعتمد جمال نواياه صادقة ويجتهد مع الفريق".

وتابع: "محمود بنتايج حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وهو كان غلط خطأ كبير في المباراة الماضية عندما قال إنه لم يحصل على جائزة رجل المباراة لأنه مش مصري، وكان لازم يتحاسب، ولم تحدث من أي لاعب عربي قبل كده، ولو أنا مسؤول في رابطة الأندية كنت هحاسبه".

وأكمل: "غير صحيح ما تردد أن هناك مساعي لحصول بنتايج على الجنسية المصرية، ومن إمتى المصريين بيجنسوا حد؟ والمنتخب في مركز الظهير الأيسر عندنا أحمد فتوح ومحمد حمدي وكريم حافظ".

واختتم شبانة: "بنتايج ليس روبرتو كارلوس من أجل أن يتم تجنيسه للحصول على الجنسية المصرية والمشاركة مع المنتخب".

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