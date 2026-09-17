عصام سالم: بيزيرا لن يعود لمصر من بوابة الأهلي.. ومن الصعب بيع لاعب آخر من الزمالك

علّق الناقد الرياضي عصام سالم على إتمام صفقة بيع البرازيلي خوان بيزيرا من نادي الزمالك إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي، معتبرًا أنها كانت أفضل خيار متاح للنادي.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «كويس أن مسلسل بيزيرا مع الزمالك انتهى وهو كان أطول من المسلسلات التركية».

واستطرد قائلًا: «ولكني أرى أن إدارة الزمالك اتخذت القرار الأفضل برحيل اللاعب، ولم يكن هناك حل أفضل من ذلك في ظل رفض اللاعب الاستمرار مع الفريق».

وتحدث سالم عن أن خوان بيزيرا لن يعود إلى مصر من بوابة الأهلي، وهو ذهب إلى الإمارات لأنه اعتبرها فرصة العمر بالنسبة له.

وحول إمكانية بيع لاعب آخر من الزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة، قال سالم: «من الصعب جدًا أن يبيع الزمالك أي لاعب آخر من الفريق خلال يناير المقبل، لأن الأمر لا يمكن تقبله جماهيريًا».