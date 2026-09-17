بشير التابعي: حسام حسن يجهز علي محمود لخلافة إمام عاشور

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، يعمل على تجهيز علي محمود ليكون أحد البدائل المحتملة لإمام عاشور خلال الفترة المقبلة.

حسام حسن

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "حسام حسن يجهز علي محمود ليكون خليفة إمام عاشور في منتخب مصر في الفترة القادمة".

وأضاف: "معتمد شغال مع الزمالك وبيحقق الانتصارات رغم الانتقادات والظروف الصعبة التي يمر بها النادي".

وتابع: "الزمالك يعاني من أزمات، ولا يوجد فلوس ولم يخض فترة إعداد، ولكن لو الأمور مشت طبيعية الزمالك سيحصل على الدوري".

وأكمل: "لم يكن أحد يتوقع أن يتصدر الزمالك جدول الدوري المصري هذا الموسم، ومعتمد جمال صنع معجزة في الفريق".