فيصل الصواغ: زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بكين تعكس ضعف طهران في ظل التصعيد

قال فيصل الصواغ رئيس الاتحاد العربي للإعلام الرقمي، إنّ هناك قراءات وتحليلات سياسية في وسائل الإعلام تصوّر زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بكين باعتبارها حراكًا طبيعيًا ضمن التحالفات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنه يرى أن الواقع الميداني والسياسي يكشف عن مشهد مختلف تمامًا.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ إيران ذهبت إلى الصين، للمرة الأولى منذ عقود، وهي تعاني انهيارًا داخليًا وخارجيًا، موضحًا أن الضغوط الداخلية تتمثل في الأزمة الاقتصادية، بينما ترتبط التحديات الخارجية بتفكيك ميليشياتها في الخارج، وصولًا إلى دخولها الصين بهدف الدفاع عن نفسها في مواجهة تفكيك وكلائها الرئيسيين في المنطقة، مع تعرض الجغرافيا الإيرانية نفسها للانكشاف والتهديد بضربات مباشرة.

وتابع، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بكين ليست مناورة وإنما تمثل إقرارًا بالعجز العملياتي الإيراني، وتسعى طهران من خلالها إلى البحث عن حماية دولية تمنع عنها ضربات أميركية وإسرائيلية خلال الأيام المقبلة.

الصين تدرك هذا الضعف الإيراني بدقة

وأشار إلى أن الصين تدرك هذا الضعف الإيراني بدقة، لافتًا، إلى أن بكين لا تتعامل مع حلفاء أيديولوجيين، وإنما مع حسابات تقوم على الأرقام والمصالح، موضحًا أنها ترى أمامها نظامًا إيرانيًا أصبح يحملها عبئًا أمنيًا كبيرًا في المنطقة، بعدما كان يوفر للصين طاقة رخيصة من خلال نظام المقايضة.