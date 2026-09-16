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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فانس يحذر: انسحاب أمريكا من مواجهة إيران قد يفجر أزمة طاقة عالمية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

حذر نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس من أن انسحاب الولايات المتحدة من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها قد يؤدي إلى أزمة طاقة عالمية.

وقال فانس إن استمرار إيران في استهداف السفن يجعل التخلي الأمريكي عن المنطقة يعني بالضرورة مواجهة تداعيات خطيرة على إمدادات الطاقة والأسواق العالمية.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعمل على حماية أصولها في المنطقة، إلى جانب ضمان استمرار تدفق النفط والغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية، في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها زودت المؤسسات المالية حول العالم بمعلومات وبيانات تهدف إلى مساعدتها في تحديد مصادر الإيرادات المرتبطة بإيران وتعطيل القنوات التي تستخدمها طهران للوصول إلى النظام المالي الدولي.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تقودها واشنطن للضغط على إيران وتجفيف مصادر التمويل التي تقول الإدارة الأمريكية إنها تستخدم في دعم أنشطة وبرامج مرتبطة بالحكومة الإيرانية.

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الولايات المتحدة الحرب مع إيران أزمة طاقة عالمية إمدادات الطاقة والأسواق العالمية

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