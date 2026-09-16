تركيا تدين هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة على مكة المكرمة وتدعو لوقف التصعيد

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة هجوم ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة الذي استهدف مكة المكرمة، معربة عن رفضها للهجمات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت الخارجية التركية مجددًا دعم أنقرة لسيادة المملكة العربية السعودية ووحدة أراضيها وأمنها، مشددة على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

ودعت الوزارة إلى الوقف الفوري للهجمات التي من شأنها تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين، مؤكدة ضرورة تجنب التصعيد والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعلنت الرئاسة التركية تضامن أنقرة مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوفها إلى جانب الرياض في مواجهة التطورات الأخيرة، في موقف يعكس دعم تركيا لأمن المملكة واستقرارها.

وأكدت الرئاسة التركية أن أمن السعودية واستقرارها يمثلان أهمية بالنسبة لتركيا، مشددة على ضرورة الحفاظ على أمن المنطقة ورفض أي إجراءات من شأنها تهديد الاستقرار أو تعريض المدنيين للخطر.