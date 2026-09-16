البحرين تدين محاولة استهداف مكة المكرمة

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة، أحبطتها قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في تكرارٍ متعمّد لمحاولة استهداف مكة المكرمة عام 2017.

وأكدت المملكة - في بيان لوزارة خارجيتها اليوم /الأربعاء/ - أن استهداف المقدسات يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخرقًا سافرًا لحرمة البيت الحرام وقدسية الأماكن المقدسة، فمكة المكرمة قبلة المسلمين ومهبط الوحي وحرم الله الآمن، ومن يستهدف مكة إنما يستهدف أمةً بأسرها.

وأكدت تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بما يتوافق مع المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، تأكيدًا على أن أمن المملكة واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني للبحرين، داعيةً منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء إلى اتخاذ موقف موحّد وحازم إزاء استهداف المقدسات الإسلامية.

ودعت الوزارة، مجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياته واتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الأعيان المدنية والمقدسات الدينية وتروّع المدنيين الآمنين في المملكة، ومحاسبة مرتكبيها، وتنفيذ قرار 2817 (2026) وما تضمنه من مطالبة بوقف دعم الجماعات الوكيلة؛ بما يسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين وحماية المقدسات.