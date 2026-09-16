رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفدًا صينيًا لبحث تعزيز التعاون في المجالات الطبية

استقبل الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، بمقر مكتبه بمدينة نصر، صباح اليوم الأربعاء، وفدًا صينيًا متخصصًا في المجالات الطبية والصحية، ضم كلًّا من: شينغ تشنغ، مدير عام لجنة الصحة بمحافظة آنهوي، ووانغ جون، المدير العام لهيئة الضمان الصحي بمحافظة آنهوي، ولي جيالونغ، مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم الصحي بلجنة الصحة بمحافظة آنهوي، وتيان يانغ هوا، رئيس المستشفى الأول الملحق بجامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين (مستشفى آنهوي الإقليمي) وهو بو، النائب التنفيذي لأمين لجنة الحزب بمستشفى آنهوي الإقليمي للطب الصيني التقليدي؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين جامعة الأزهر والمؤسسات الطبية والصحية الصينية.

رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفدًا صينيًا لبحث تعزيز التعاون

من جانبه، رحّب الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، بالوفد الصيني، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة، مشيرًا إلى عمق العلاقات المصرية الصينية والتقارب الحضاري بين الشعبين المصري والصيني، مؤكدًا أن الطب الصيني يتميز بتطوره ومدرسته الفريدة.

وأكد رئيس الجامعة أهمية تبادل الخبرات الطبية بين الجانبين وفتْح آفاق أوسع لتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الطبية والتدريبية والبحثية، لافتًا إلى أن العام الماضي شهد طفرة في التعاون بين جامعة الأزهر والجامعات والمؤسسات الطبية، ومنها التعاون القائم بين جامعة الأزهر ومستشفى آنهواي، أملًا أن يكون هناك تعاون مع المستشفى الصيني في مجال جراحة العظام، بما ينعكس على مستوى التدريب والتأهيل الطبي.

كما أعرب رئيس الجامعة عن تطلعه إلى أن يشهد التعاون مع المؤسسات الطبية الصينية مزيدًا من التطور خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن جامعة الأزهر تولي اهتمامًا كبيرًا للتعليم الطبي؛ فتضم خمسة مستشفيات جامعية لكليات الطب البشري، بما يسهم في تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والتدريبي للأطباء، مشيرًا إلى أن الجامعة تحتضن آلاف الوافدين من دول العالم حاملة رسالة الأزهر الشريف في ترسيخ قيم التواصل والتعارف بين الإنسانية جمعاء، ومد جسور التفاهم بين الشعوب والحضارات.

وفي السياق ذاته، قدّم الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بجامعة الأزهر، تعريفًا بتاريخ بجامعة الأزهر ومسيرتها العلمية والأكاديمية، إلى جانب استعراض مسيرة تخصص الطب بالجامعة، وما تمتلكه كلياتها الطبية ومستشفياتها من خبرات وإمكانات في مختلف المجالات.

بدورهم أعرب الوفد الصيني عن سعادته بزيارة جامعة الأزهر وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن تلك الزيارة تأتي انطلاقًا من تقدير المكانة العلمية للجامعة، وما تمتلكه من خبرات وتخصصات متميزة لاسيما في التخصص الطبي، معربًا عن تطلعه إلى التعاون القريب والإفادة من التجارب المتراكمة لدى الجانبين في مجالات التدريب والتعليم الطبي.

واختُتم اللقاء بتقديم الوفد الصيني هدية تذكارية لرئيس الجامعة، كما أهدى الأستاذ الدكتور محمود صديق، الوفد الصيني درع جامعة الأزهر؛ تعبيرًا عن تقديره للزيارة.

حضر اللقاء نائبا رئيس الجامعة: الدكتور رمضان الصاوي، والدكتور سيد بكري، والدكتور محمد عزت، والدكتور محمد منصور، والدكتور إسلام عبد العزيز أعضاء مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي.