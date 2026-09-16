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فاجعة تهز قرية العدوة بالفيوم.. وفاة شقيقين في حادث تصادم والفرح تحوّل إلى مأتم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فاجعة تهز قرية العدوة بالفيوم.. وفاة شقيقين في حادث تصادم والفرح تحوّل إلى مأتم

وفاة شقيقين في حادث تصادم
وفاة شقيقين في حادث تصادم
صدى البلد

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية العدوة التابعة لمركز الفيوم عقب وفاة الشقيقين إسلام صلاح عبد الحميد وعبد الرحمن صلاح عبد الحميد في حادث تصادم بطريق العدوة العامرية وتحولت أجواء الفرحة إلى مأتم بعد أن فقدت القرية شقيقين في حادث أليم هز مشاعر الأهالي وألقى بظلال من الحزن على أسرتهما وأصدقائهما وأبناء القرية.


حادث عند مدخل العدوة

وقع الحادث عند مدخل قرية العدوة إثر تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي على الطريق العام مما أسفر عن وفاة الشقيقين إسلام صلاح عبد الحميد وعبد الرحمن صلاح عبد الحميد وسرعان ما انتشر خبر الحادث بين أهالي القرية وسط حالة من الصدمة والحزن على رحيل الشقيقين اللذين وصفهما الأهالي بأنهما من خيرة شباب القرية.


الفرحة تحولت إلى مأتم

وخيمت حالة من الحزن على قرية العدوة بعد رحيل الشقيقين في الحادث حيث تحولت لحظات الفرح إلى مأتم في مشهد مؤلم ترك أثرا كبيرا بين الأهالي وأكدت تفاصيل الواقعة المتداولة أن الحادث وقع بطريق العدوة العامرية بمركز الفيوم عند مدخل القرية نتيجة تصادم الدراجة النارية مع سيارة ملاكي وتواصل حالة الحزن سيطرتها على أبناء القرية الذين نعتوا الشقيقين وسط مشاعر من الألم والصدمة عقب رحيلهما المفاجئ في الحادث.


الإجراءات القانونية وتشييع الجثمانين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فيما تقرر تشييع جثمان الشقيقين عقب صلاة العشاء من مسجد القرية بالعدوة وسط حالة من الحزن بين أسرتيهما وأهالي القرية.

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