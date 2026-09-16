الأوقاف تعقد برنامجها التدريبي للمرشحين للتعاقد بوظيفة إمام ومدرس من ذوي الهمم

تعقد وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين للتعاقد بوظيفة إمام وخطيب ومدرس، (دفعة الإمام حسن العطار)، من ذوي الهمم، البالغ عددهم ٣٢ مرشحًا؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعاقد وتسلمهم مهام عملهم وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

الأوقاف تعقد برنامجها التدريبي للمرشحين للتعاقد بوظيفة إمام

وافتتح الدكتور إبراهيم مصطفى، مدير التدريب بمركز إعداد القادة بالعجوزة، فعاليات البرنامج التدريبي، الذي يشتمل على مجموعة من المحاضرات المتخصصة التي تستهدف تعريف المرشحين بالأُطر القانونية والتنظيمية للعمل الوظيفي، وإكسابهم المعارف اللازمة؛ للاضطلاع بمهامهم الوظيفية على الوجه الأَمثل.

وتناولت محاضرات البرنامج عددًا من الموضوعات المرتبطة بالعمل الوظيفي، من بينها مناقشة «قانون الخدمة المدنية، ومفهوم الكادر الوظيفي»، وحاضر فيها المستشار علي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى جانب محاضرة للدكتورة هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعادة الهيكلة.

كما تناولت إحدى محاضرات البرنامج «قانون ذوي القدرات الخاصة للعاملين لسنة ٢٠١٨م»، وحاضر فيها المستشار أحمد عبد الحليم، رئيس المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، إلى جانب محاضرة للدكتور سيد رشاد، الأستاذ المساعد بقسم اللغات الأفريقية ووكيل كلية الدراسات الأفريقية العليا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة.

ويأتي البرنامج التدريبي في إطار حرص وزارة الأوقاف على تأهيل المرشحين من ذوي الهمم، وتوفير البيئة التدريبية الملائمة لهم، بما يُسهم في إعدادهم؛ للانخراط في العمل وأداء مهامهم الوظيفية بكفاءة واقتدار.