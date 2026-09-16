«الأوقاف» تحدد أماكن الاختبارات الشفوية المركزية لطلاب مراكز إعداد محفظي القرآن

أعلنت وزارة الأوقاف، عن أسماء الطلاب الذين لهم حق دخول الاختبار الشفوي المركزي «الدور الثاني» لطلاب الفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي ٢٠٢٥م - ٢٠٢٦م، وذلك على النحو الآتي.

أولًا: مسجد الرحمة بباب اللوق بالقاهرة، بجوار مقر الوزارة القديم، ويشمل جميع المحافظات، باستثناء محافظات: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر.

من لهم حق الدخول

ثانيًا: مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بمحافظة قنا، ويشمل طلاب محافظات: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر.

ولمزيد من التفاصيل وللاطلاع على الأسماء ومواعيد الاختبارات.

المسجد الكبير للسلطان محمد

وفي سياق آخر، هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الرئيس محمد معز، رئيس جمهورية المالديف، وشعبها الشقيق، بمناسبة وضع حجر الأساس لـ«المسجد الكبير للسلطان محمد بن عبد الله ومركز الحضارة الإسلامية» بمدينة هولومالي.

وزير الأوقاف يهنئ رئيس المالديف بوضع حجر الأساس لـ المسجد الكبير للسلطان محمد بن عبدالله

ويأتي ذلك احتفاءً بمرور 900 عام على دخول الإسلام إلى البلاد، مؤكدًا أن هذا الصرح الحضاري يمثل إضافة مهمة إلى معالم الحضارة الإسلامية، ويعكس ما تحظى به بيوت الله والمؤسسات الدينية من عناية واهتمام.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تهنئته للقيادة والشعب المالديفي الشقيق بهذه المناسبة، راجيًا لجمهورية المالديف دوام التقدم والازدهار، وأن يسهم هذا الصرح الحضاري في نشر العلم والمعرفة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز جسور التواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب الإسلامية.