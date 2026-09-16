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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منى زكي تتصدّر البوستر الرسمي لمسلسل «طالع نازل» استعدادًا لعرضه على شاهد

منى زكي
منى زكي
محمد نبيل

كشفت منصة MBC Shahid عن البوستر الرسمي لمسلسل «طالع نازل»، الذي تتولى بطولته الفنانة منى زكي، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات النهائية لطرح العمل عبر المنصة خلال الفترة المقبلة.
 

ويجمع مسلسل “طالع نازل” الفنانة منى زكي والفنان محمد شاهين، الفنانة مريم الخشت، حمزة دياب، ميمي جمال وليلى عز العرب، من إخراج هاني خليفة وتأليف سماء أحمد.

وأصدرت الجهات القضائية قراراً قضائياً حاسماً يُلزم باستكمال تصوير فيلم "رزق الهبل" للنجمة منى زكي، وذلك بعد فترة طويلة من التوقف التي شهدها العمل نتيجة الخلافات التي نشبت سابقاً بين إدارة الإنتاج ومخرجة الفيلم كاملة أبوذكري.
 

ومن جانبها عبرت المخرجة كاملة أبوذكري عن سعادتها بهذا القرار، وبعودة استئناف تصوير مَشاهد الفيلم. كما حرَصت على توجيه رسالة شكر خاص لهيئة الدفاع التي تولّت قضيتها، واختصت في رسالتها نقيب السينمائيين الدكتور مسعد فودة؛ لما قدّمه من دعم ومساندة لها طوال فترة النزاع؛ حتى خرج العمل للنور مرة أخرى.

وكتبت كاملة أبوذكري منشوراً عبْر صفحتها على "فيسبوك"، قالت من خلاله: "كل الامتنان والحب والتقدير والشكر للمستشار الدكتور المحامي محمد حسام لطفي، وكل الشكر والحب والامتنان للسيد الدكتور مسعد فودة نقيب السينمائيين، وشكراً لقضاء بلدي مصر العادل، يحيا العدل والحق دائماً وأبدا".

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