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في يوم ولادتها.. باحثة ماجستير تناقش رسالتها بعد إنجاب 3 توائم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في يوم ولادتها.. باحثة ماجستير تناقش رسالتها بعد إنجاب 3 توائم

الباحثة
الباحثة
يارا أمين

في واقعة لافتة، ناقشت باحثة ماجستير بكلية التربية في جامعة عين شمس، رسالتها العلمية في اليوم نفسه الذي شهد وضعها مولودها وإنجابها 3 أطفال توائم، في موقف جمع بين الالتزام العلمي والمسؤولية الأسرية.

وحرصت الباحثة على استكمال إجراءات مناقشة رسالتها، رغم تزامن الموعد مع ولادتها، لتخوض تجربة استثنائية تعكس إصرارها على استكمال مسيرتها الأكاديمية والوصول إلى مناقشة بحثها في الموعد المحدد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الواقعة، معربين عن إعجابهم بقدرة الباحثة على الجمع بين استكمال مشوارها العلمي والظروف الأسرية التي مرت بها في اليوم نفسه، خاصة مع إنجابها 3 أطفال توأم.

وأصبحت الواقعة محل اهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بالباحثة وما أظهرته من تمسك باستكمال رسالتها العلمية، بالتزامن مع استقبال أطفالها الثلاثة.

باحثة ماجستير بكلية التربية جامعة عين شمس باحثة بكلية التربية باحثة جامعة عين شمس عين شمس

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