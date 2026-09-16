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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خالد سرحان: الحياة المادية للممثل صعبة.. والاستقرار يحتاج لمصدر دخل آخر

خالد سرحان
خالد سرحان
تقى الجيزاوي

تحدث الفنان خالد سرحان عن التحديات التي يواجهها الفنان في بداية مشواره، مشيرًا إلى أن طبيعة مهنة التمثيل لا توفر في كثير من الأحيان دخلًا ثابتًا، وهو ما يجعل تحقيق الاستقرار المادي أمرًا صعبًا بالنسبة للممثل.

وقال خالد سرحان، خلال استضافته في برنامج «ضيفي» مع الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر قناة «الشرق»، إن الظروف المادية للفنان قد تنعكس على جوانب مختلفة من حياته، خاصة فيما يتعلق بالزواج وتكوين أسرة.

وأوضح أن نظرة البعض لمهنة التمثيل باعتبارها عملًا غير مستقر قد تمثل تحديًا أمام الفنان، مستشهدًا بموقف قد يواجهه عند التقدم للزواج، قائلًا: «هو أنت هتعشيها وتغديها تمثيل؟».

وأشار سرحان إلى صعوبة الجمع بين التمثيل ومهنة أخرى توفر دخلًا ثابتًا، موضحًا أن الفنان قد يجد نفسه أمام فترات لا يعمل خلالها، وهو ما يؤثر على قدرته على تحقيق استقرار مادي مستمر.

وأضاف خالد سرحان: أن امتلاك مشروع خاص قد يكون أحد أشكال تحقيق الاستقرار بالنسبة للفنان، مؤكدًا أن استمرار العمل والمشاركة في أعمال فنية بشكل متواصل يمثل عاملًا مهمًا في الحفاظ على مستوى معيشي مستقر. واختتم حديثه بالإشارة إلى وجود نماذج لنجوم رحلوا دون أن يتركوا إرثًا ماليًا كبيرًا لأسرهم، معتبرًا أن هذه النقطة تكشف جانبًا من صعوبة الحياة المادية التي قد يواجهها الفنان خلال مشواره. 

خالد سرحان برنامج «ضيفي» الإعلامي معتز الدمرداش

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