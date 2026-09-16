الأوقاف تعلن أسماء الطلاب استعدادا لاختبارات مراكز إعداد محفظي القرآن

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الطلاب الذين لهم حق دخول الاختبار الشفوي المركزي «الدور الثاني» لطلاب الفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي ٢٠٢٥م - ٢٠٢٦م،

أسماء الطلاب الذين لهم حق دخول الاختبار الشفوي المركزي

وحددت الأوقاف مقار الاختبارات على النحو الآتي:

أولًا: مسجد الرحمة بباب اللوق بالقاهرة، بجوار مقر الوزارة القديم، ويشمل جميع المحافظات، باستثناء محافظات: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر.

ثانيًا: مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بمحافظة قنا، ويشمل طلاب محافظات: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر.

وأشارت الأوقاف إلى أن طلاب هم طلاب محافظات “أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر”.

ونوهت بضرورة إحضار صورة شخصية حديثة، وصورة البطاقة الشخصية مع الاطلاع على الأصل، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وتهيب الوزارة بالطلاب المستحقين لدخول الاختبار الالتزام بالمقر المحدد لهم وفقًا لمحافظتهم، ومتابعة المواعيد والتعليمات المنظمة للاختبارات.

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