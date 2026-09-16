الأوقاف ترشح 55 إمامًا وواعظة وإداريًا لمنحتي الماجستير والدكتوراة المجانيتين

أعلنت وزارة الأوقاف، عن ترشيح ٥٥ إمامًا وواعظة وإداريًا للالتحاق بمنحتي الماجستير والدكتوراة المجانيتين للعام الدراسي ٢٠٢٦–٢٠٢٧م، في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة جميع العاملين بها، وتشجيع الالتحاق بالدراسات العليا، ودعم مسارات البحث العلمي والتأهيل الأكاديمي.

وتأتي هذه المنح في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالاستثمار في العنصر البشري، وتطوير القدرات العلمية والمهنية للعاملين بها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز المعرفة المتخصصة، ودعم منظومة العمل الدعوي والإداري.

وفي سياق آخر، هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الرئيس محمد معز، رئيس جمهورية المالديف، وشعبها الشقيق، بمناسبة وضع حجر الأساس لـ«المسجد الكبير للسلطان محمد بن عبد الله ومركز الحضارة الإسلامية» بمدينة هولومالي، وذلك احتفاءً بمرور 900 عام على دخول الإسلام إلى البلاد.

إضافة مهمة إلى معالم الحضارة الإسلامية

وأكد الوزير في بيان له، أن هذا الصرح الحضاري يمثل إضافة مهمة إلى معالم الحضارة الإسلامية، ويعكس ما تحظى به بيوت الله والمؤسسات الدينية من عناية واهتمام.



وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تهنئته للقيادة والشعب المالديفي الشقيق بهذه المناسبة، راجيًا لجمهورية المالديف دوام التقدم والازدهار، وأن يسهم هذا الصرح الحضاري في نشر العلم والمعرفة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز جسور التواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب الإسلامية.