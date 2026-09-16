ورقة مستهلكة.. إعلامي سعودي يفجر مفاجأة حول مستقبل رونالدو

عاد مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، إلى دائرة الجدل، بعدما كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عن توقعاته بشأن رحيل اللاعب عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال الصرامي، خلال ظهوره في برنامج بودكاست عبر «إذاعة راديو العربية FM»: «كريستيانو أصبح لاعبًا استنفد طاقته بالنسبة للنصر واصبح ورقة مستهلكة، وأعتقد أنه سيرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية».

وأشار الصرامي إلى إمكانية اتخاذ رونالدو قرارًا بخوض تجربة جديدة والانضمام إلى مشروع مختلف، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، دون أن تتضمن تصريحاته أي تأكيد رسمي بشأن رحيل اللاعب.

ولا يزال مستقبل رونالدو مع النصر محل اهتمام، في ظل استمرار المهاجم البرتغالي، البالغ من العمر 41 عامًا، في خوض أحد الفصول الأخيرة من مسيرته الكروية.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير 2023، ومنذ ذلك الحين أصبح قائدًا للفريق وأحد أبرز نجومه، كما تحول إلى أحد أهم الأسماء المرتبطة بمشروع الدوري السعودي للمحترفين.