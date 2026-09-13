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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو ينتفض دفاعًا عن نيفيز: يجب منع هؤلاء الجماهير من دخول الملاعب

رونالدو
رونالدو
إسراء أشرف

طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، رابطة الدوري السعودي للمحترفين، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجماهير التي استفزت مواطنه روبن نيفيز، لاعب الهلال، خلال مواجهة التعاون، بعدما رددت هتافات مرتبطة بزميله الراحل ديوجو جوتا.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مدرجات ملعب التعاون، ظهر خلاله نيفيز يستعد لتنفيذ ركلة حرة بالقرب من جماهير الفريق صاحب الأرض، قبل أن تبدأ مجموعة من المشجعين في ترديد اسم جوتا.

وبدا لاعب الهلال متأثرًا بالهتافات، قبل أن يصفق للجماهير بطريقة ساخرة، ثم يشير إلى السماء ويضع يده بالقرب من عينه، في إشارة إلى المدرج الذي صدرت منه الهتافات.

وبعد المباراة، سُئل نيفيز عن الواقعة أثناء مروره أمام وسائل الإعلام، ليرد قائلًا: «آمل فقط ألا يذهبوا للصلاة لاحقًا بعد ما فعلوه»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

رونالدو من جانبه، انتقد تصرفات الجماهير وطالب الرابطة بالتدخل ومعاقبة المتسببين فيها، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات تجاوزت حدود المنافسة الرياضية.

وكتب قائد النصر عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «يجب على الرابطة اتخاذ إجراءات ومعاقبة هذا النوع من سلوك الجماهير، لم يعد هذا الأمر يتعلق بكرة القدم، ويجب أن تكون هناك حدود. الأشخاص الذين يتصرفون بهذه الطريقة يجب ألا يُسمح لهم بدخول أي ملعب مرة أخرى».

وتعود قوة العلاقة بين نيفيز وجوتا إلى سنوات طويلة، إذ وُلد اللاعبان بفارق أربعة أشهر فقط، وتزاملا في منتخبات البرتغال للفئات السنية، قبل أن يجتمعا مجددًا في صفوف بورتو.

وفي يوليو 2017، انتقل الثنائي إلى وولفرهامبتون في سن العشرين، ولعبا معًا لمدة ثلاثة مواسم، كما كانت عائلتاهما تعيشان في منطقة كومبتون بمدينة وولفرهامبتون، وقضيا الكثير من الأوقات خارج الملعب برفقة عائلتيهما وأطفالهما.

وعلى المستوى الرياضي، ساهم نيفيز وجوتا في قيادة وولفرهامبتون للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يصبح الثنائي لاحقًا من العناصر الأساسية في صفوف المنتخب البرتغالي الأول.

وكان جوتا قد توفي في يوليو 2025 عن عمر ناهز 28 عامًا، إلى جانب شقيقه الأصغر أندريه سيلفا، البالغ 25 عامًا، إثر حادث سير مروع وقع في مدينة زامورا الإسبانية.

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