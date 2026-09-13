أمير عزمي مجاهد: مجلس الزمالك لم يحقق طموحات النادي.. وفريق الكرة خارج التوقعات

أكد أمير عزمي مجاهد نجم الكرة المصرية السابق، أن ما يحققه فريق الزمالك يعد استثنائيا بسبب أزماته الكبيرة



وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: الزمالك يمر بأزمات توقع اي نادي وحاجة خارج التوقعات ومجلس الزمالك كان يعلم بوجود أزمات ومشاكل قبل توليهم المهمة ونزولهم الانتخابات

وأضاف: الوضع صعب ولا يليق ان يكون تارجت مجلس الزمالك هو الحصول على بطولة الدوري المصري هذا ليس طموح جماهير الزمالك

وتابع: مجلس الزمالك لم يحقق طموح جماهير الزمالك على مستوى كل الألعاب ليس كرة القدم فقط إنما انظر إلى باقي الألعاب الأخرى وستجد المحصلة