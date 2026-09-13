مشوار حافل ينتظر المنتخبات المصرية.. مواعيد مباريات الفراعنة والشباب والناشئين خلال التوقف

تستعد منتخبات مصر ، في مختلف الفئات السنية لخوض منافسات قوية على المستوى القاري، خلال الفترة المقبلة وأبرز البدايات ستكون عند المنتخب الأول، حينما يلعب أمام أنجولا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

ويخوض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، مباراة قوية أمام أنجولا يوم 25 سبتمبر بالقاهرة، قبل مواجهة منتخب جنوب السودان يوم 29 سبتمبر بجوبا.

كما يلعب منتخب مصر تحت قيادة العميد مباراة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا يوم 4 أكتوبر بالقاهرة وديا.

منتخب الشباب تحت 20 سنة

ويقود وائل رياض شيتوس منتخب الشباب تحت 20 خلال تصفيات شمال أفريقيا بالإسماعيلية في الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر.

كما سيلعب الدورة مؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة بدولة غانا.

منتخب الناشئين تحت 17 سنة

ويلعب حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب الناشئين دورة الصداقة بسويسرا في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل ضمن استعدادات منتخب مصر لمونديال الناشئين بقطر

منتخب مصر تحت 16 سنة

وبقيادة عبد الستار صبري يلعب منتخب تحت 16 سنة منافسات تصفيات شمال أفريقيا بتونس في الفترة من 21 سبتمبر حتى 2 أكتوبر.

وبعدها يخوض منتخب مصر تحت 16 منافسات الدورة مؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة 2027 بدولة المغرب.