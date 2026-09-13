تدريبات تأهيلية لمنتخب مصر مواليد 2010 استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا

خاض لاعبو منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيم، ضمن برنامج الإعداد البدني للفريق خلال معسكره المغلق المقام حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية.

ويأتي المعسكر في إطار التحضيرات لخوض التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يعمل الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وشهدت تدريبات الجيم تنفيذ مجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية، وفق البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، بهدف تجهيز اللاعبين ورفع جاهزيتهم البدنية، إلى جانب الاستعداد للمراحل المقبلة من برنامج الإعداد.

ويواصل منتخب مصر مواليد 2010 تدريباته داخل المعسكر المغلق، وسط تركيز من الجهاز الفني واللاعبين على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق منافسات التصفيات الأفريقية.