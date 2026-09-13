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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسبوع الهاتريك.. عبد الله السعيد ومارتينيلي يتصدران المشهد

الزمالك
الزمالك
إسراء أشرف

شهدت الملاعب خلال الأيام الأخيرة أسبوعًا استثنائيًا مع تألق عدد من النجوم بتسجيل ثلاثيات «هاتريك»، لكن المصري عبد الله السعيد خطف الأنظار بعدما قاد الزمالك للتأهل في دوري أبطال أفريقيا بثلاثة أهداف خلال 18 دقيقة فقط.

 

أسبوع الهاتريك.. عبد الله السعيد ومارتينيلي يتصدران المشهد

وسجل السعيد «هاتريك» في شباك الميناء الجيبوتي، خلال مباراة إياب الدور التمهيدي للبطولة، ليضع الزمالك في المقدمة ويقوده إلى الفوز برباعية نظيفة، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32، حيث يلتقي الفريق الأبيض مع الجيش الرواندي.

ولم يكن السعيد صاحب الهاتريك الوحيد خلال هذا الأسبوع، بعدما دخل البوسني إيرميدين ديميروفيتش، مهاجم شتوتجارت، تاريخ دوري أبطال أوروبا بتسجيل ثلاثة أهداف أمام فيكينج النرويجي، خلال أول 32 دقيقة، ليصبح أول لاعب يسجل «هاتريك» في النسخة الحالية من البطولة، كما أصبح أول لاعب في تاريخ شتوتجارت يحقق هذا الإنجاز أوروبيًا.

وفي السعودية، احتفل البرازيلي جابرييل مارتينيلي، لاعب الهلال، بأول «هاتريك» في مسيرته بالدوري، بعدما هز شباك التعاون ثلاث مرات خلال 32 دقيقة، في الجولة السابعة من دوري روشن، ليحقق الإنجاز بعد ثلاث مباريات فقط مع الهلال في المسابقة.

أما في دوري أبطال أوروبا، فواصل الإسباني فيران توريس حضوره في قائمة أصحاب الثلاثيات، بعدما سجل ثلاثة أهداف في فوز باريس سان جيرمان على سلوفان براتيسلافا 6-1، ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل «هاتريك» في أول مباراة له مع الفريق بالبطولة القارية، لتكتمل بذلك حكاية أسبوع الهاتريك، الذي كان عبد الله السعيد أحد أبرز أبطاله.

أسبوع الهاتريك الهاتريك هاتريك عبد الله السعيد مارتينيلي فيران توريس

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