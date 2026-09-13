أكرم توفيق يرغب في المشاركة مع الفريق بعد التعافي من الإصابة

كشفت الإعلامية دينا سليم عن رغبة أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي، في المشاركة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعدما أكد جاهزيته البدنية والطبية عقب التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا بكدمة في القدم.

وأوضحت دينا خلال تصريحاتها لبرنامجها "ستاد المحور" أن أكرم توفيق أصبح جاهزًا للمشاركة من الناحية الطبية والبدنية، وينتظر قرار الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة بشأن الدفع به في المباريات المقبلة، بعد غيابه عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

إمام عاشور وأكرم توفيق في حسابات عموته

تزايدت فرص الثنائي إمام عاشور وأكرم توفيق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المشاركة خلال مواجهة أبوقير للأسمدة المقبلة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف إمام عاشور وأكرم توفيق من مباراة أبو قير للأسمدة

يأتي ذلك في ظل جاهزية الثنائي للمشاركة، بعد انتظامهما في التدريبات الجماعية واستعادة حالتهما الفنية والبدنية، وهو ما يمنح الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة خيارات إضافية قبل المواجهة المقبلة.

وتبدو فرص إمام عاشور وأكرم توفيق كبيرة في العودة إلى التشكيل الأساسي للأهلي أمام أبوقير للأسمدة، خاصة مع اتجاه الجهاز الفني لإجراء بعض التعديلات على التشكيل، عقب التعادل الأخير أمام المقاولون العرب.

ويأمل عموتة في استعادة الأهلي لنغمة الانتصارات خلال المباراة المقبلة، خاصة أن الفريق يسعى لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة جدول ترتيب الدوري، وتحقيق أكبر استفادة من جاهزية جميع عناصره خلال الفترة المقبلة.