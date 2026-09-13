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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مقصرناش في حاجة.. شوبير: إدارة الأهلي في حالة صدمة من الأداء وعموتة مستمر

عموته
عموته
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي الذي عُقد أمس، موضحًا حقيقة ما تردد بشأن وجود اتجاه لرحيل حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

الأهلي

وقال أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، إن اجتماع مجلس إدارة الأهلي شهد نقاشًا وسجالًا حول مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن فكرة رحيل عموتة لم تُطرح نهائيًا.

وأوضح شوبير: «مجلس إدارة الأهلي كان عنده اجتماع بالأمس، واللي دار كالتالي بالضبط، حصل سجال وكلام ومحدش قال إن عموتة يمشي».

وأضاف: «اللي اتقال هي الفرقة مالها عاملة كده ليه؟ عقود وجددنا، فلوس ودفعنا، مدرب وجبنا، ومش متأخرين في حاجة خالص، فليه الشكل والأداء مش حلو؟».

وأشار شوبير إلى أن إدارة الأهلي ترى أنها وفرت كل احتياجات الفريق، سواء على مستوى تجديد عقود اللاعبين أو الإنفاق والتعاقد مع المدير الفني، ولذلك طالبت بمناقشة أسباب تراجع الأداء.

وتابع: «فاتقال لازم نشوف الدنيا شكلها إيه، خصوصًا إننا مش مقصرين في أي حاجة، فلازم الأجهزة الفنية هي كمان متقصرش، وإن الراجل لازم يتقعد معاه ويتم نقاشه».

وأكد شوبير أن الاجتماع لم يشهد طرح فكرة إقالة أو رحيل حسين عموتة، رغم حالة الصدمة التي انتابت إدارة النادي بسبب مستوى الفريق، قائلًا: «لكن لم يتم طرح فكرة الرحيل نهائيًا، لكن في حالة شبه صدمة من الأداء».

واختتم: «في النهاية استقروا على المساندة والدعم للمدرب، وأكدوا إن مفيش أي تفكير للإطاحة بيه»، ليحسم بذلك الجدل حول موقف إدارة الأهلي من استمرار عموتة خلال الفترة الحالية.

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