العرض الأخير.. إبراهيم فايق يكشف تطورًا جديدًا في مفاوضات الأهلي مع محمد هاني

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

الأهلي

وقال إبراهيم فايق، خلال برنامجه «قهوة فايق»: «مسألة المفاوضات مع محمد هاني لتجديد عقده هيبقى ليها ديدلاين، هيجي وقت والناس هتقوله ده عرضنا الأخير ومحتاجين رد نهائي».

وأوضح فايق أن مفاوضات الأهلي مع محمد هاني لن تستمر دون موعد نهائي، مشيرًا إلى أن النادي سيصل في مرحلة ما إلى تقديم عرضه الأخير للاعب، مع انتظار رد نهائي منه بشأن التجديد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لمواصلة مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، حيث يلتقي مع أبو قير للأسمدة في الجولة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

ويواجه الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر الجاري، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

مركز الأهلي في جدول ترتيب الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات منذ انطلاق منافسات البطولة.

ويأمل الفريق الأحمر في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز أمام أبو قير للأسمدة، من أجل مواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.