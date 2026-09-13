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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعاون السعودي يعلن تعيين جهاد الحسين مدربا للفريق خلفًا للازيتيتش

جهاد الحسين
جهاد الحسين
إسراء أشرف

تلقى فريق التعاون خسارة ثقيلة أمام ضيفه الهلال، بسقوطه بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس، السبت، على ملعب التعاون، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتعد الهزيمة هي الرابعة للتعاون في منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليواصل الفريق نتائجه المتذبذبة منذ انطلاق المسابقة، في الوقت الذي زادت فيه السداسية من صعوبة موقفه خلال الفترة المقبلة.

وكان التعاون قد قرر إسناد مهمة تدريب الفريق إلى السوري جهاد الحسين، خلفًا للصربي زاركو لازيتيتش، الذي أصبح أول مدرب تتم إقالته من منصبه في دوري روشن خلال الموسم الحالي.

ويملك جهاد الحسين معرفة سابقة بنادي التعاون، بعدما دافع عن ألوان الفريق كلاعب خلال الفترة من 2014 حتى 2019، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية مع النادي، حيث تولى مهمة تدريب فريق تحت 21 عامًا.

ويأمل التعاون أن يمثل تولي جهاد الحسين المسئولية الفنية نقطة تحول في مسيرة الفريق، واستعادة توازنه سريعًا بعد الخسارة الثقيلة أمام الهلال، والعمل على تحسين النتائج خلال الجولات المقبلة من الدوري السعودي.

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