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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كواليس البحث عن صدام حسين.. تعرف على تفاصيل مسلسل الهدف

صدام حسين
صدام حسين
أحمد إبراهيم

طرحت منصة WATCH IT مشاهد جديدة من مسلسل «الهدف» «High Value Target»، الذي يعرض حصريا عبر المنصة، لتكشف عن أجواء المطاردات والعمليات العسكرية التي يتناولها العمل، والمستوحاة من وقائع حقيقية ارتبطت بعملية البحث عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وتكشف المشاهد عن أجواء مليئة بالتوتر والإثارة، حيث ترصد تحركات الجنود خلال إحدى عمليات البحث، وصولا إلى اكتشاف مخبأ تحت الأرض، في مشاهد تعكس طبيعة المهمة العسكرية والمطاردة التي تشكل محورا رئيسيا ضمن أحداث المسلسل.

تفاصيل مسلسل الهدف 

مسلسل «الهدف» «High Value Target» يتكون من 8 حلقات، وهو مستوحى من كتاب «Debriefing the President» للكاتب الأمريكي جون نيكسون، الذي تناول خلاله تجربته في استجواب صدام حسين، فيما تم تصوير العمل بالكامل في مصر.

ويتناول المسلسل جانبا من الأحداث التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق، مع التركيز على رحلة البحث عن صدام حسين والتحقيق معه، وذلك في إطار درامي يجمع بين التشويق والإثارة، ويسلط الضوء على تفاصيل إحدى أبرز عمليات المطاردة التي شهدتها تلك الفترة.

منصة WATCH IT مسلسل «الهدف» صدام حسين الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

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