تامر مرتضى: «الهدف» يثبت قدرة مصر على تنفيذ إنتاج فني عالمي ويفتح الباب لجذب أعمال دولية

قال المنتج تامر مرتضى، خلال حواره ببرنامج «مساء DMC»، إن مسلسل «الهدف High Value Target: Debriefing The President» يمثل تجربة إنتاجية مختلفة، بعدما تم تنفيذ نحو 99% من أحداث العمل في مصر، بما في ذلك التصوير والمونتاج والمؤثرات البصرية.

وأوضح مرتضى أن العمل، المكون من 8 حلقات، تم تصويره على مدار نحو 70 يومًا في مصر، إلى جانب يومين أو ثلاثة في واشنطن لتصوير بعض المشاهد الخارجية، بينما جرى تنفيذ التصوير الرئيسي بالكامل داخل مصر، باستخدام ديكورات ضخمة ومواقع متعددة لمحاكاة أماكن في العراق والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن فريق العمل حصل على دعم كبير من مختلف الجهات المصرية، مؤكدًا أن الهدف لم يكن تصوير مشاهد مرتبطة بالمعالم المصرية فقط، وإنما إثبات قدرة مصر على استضافة وتنفيذ إنتاجات عالمية متكاملة.

وأضاف: «المستوى اللي إحنا وصلنا له هنا بالتعاون اللي عملناه ده؛ أثبت إن الناس الموجودة هنا مستواها يقدر يكون موجود على الساحة العالمية».

وأكد مرتضى أن تنفيذ المؤثرات البصرية والمونتاج داخل مصر كان تحديًا كبيرًا، لكنه نجح في النهاية، مشيرًا إلى أن مستوى العمل النهائي لا يختلف عن الأعمال التي تُنفذ في الخارج.

ولفت إلى أن التجربة تفتح أبوابًا جديدة أمام صناعة الإنتاج في مصر، قائلًا: «التجربة الإنتاجية في العمل ده هي تجربة مختلفة بتفتح أبواب كتيرة لينا هنا في مصر، إن إحنا نبتدي يبقى عندنا مشروع إنترناشونال متصور بالكامل في جمهورية مصر العربية».

ومن المقرر عرض مسلسل «الهدف» يوم 9 سبتمبر، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر إحدى المنصات المصرية، بالتزامن مع عرضه عالميًا في الولايات المتحدة عبر منصتيين أخريين.