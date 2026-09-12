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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إقامة طويلة وتسهيلات كثيرة.. 4 دول تفتح أبوابها للمسافرين بلا تأشيرة

تأشيرة
تأشيرة
أحمد أيمن

مع تزايد رغبة الكثيرين في السفر واكتشاف وجهات جديدة، تحظى الدول التي تقدم تسهيلات في إجراءات الدخول والإقامة باهتمام متزايد، خصوصًا تلك التي تتيح للزائر البقاء لفترات طويلة دون الحاجة إلى إجراءات تأشيرة معقدة.

وتبرز من بين هذه الوجهات كل من جورجيا وألبانيا وصربيا وتايلاند، حيث توفر كل دولة منها مجموعة من التسهيلات التي تجعلها خيارًا جذابًا للمسافرين، مع اختلاف الشروط والمدة المسموح بها وفقًا لجنسية الزائر.

جورجيا.. إقامة تصل إلى عام كامل

تأتي جورجيا في مقدمة الدول التي تقدم تسهيلات واسعة لبعض المسافرين، إذ يستطيع مواطنو الولايات المتحدة دخول البلاد دون تأشيرة والإقامة والعمل والدراسة لمدة تصل إلى 365 يومًا.

ورغم سهولة إجراءات الدخول، هناك شرط مهم يتعلق بالتأمين، إذ يتعين على السياح القادمين إلى جورجيا امتلاك وثيقة تأمين صحي وتأمين ضد الحوادث سارية، بتغطية لا تقل عن 30 ألف لاري جورجي، أي ما يعادل نحو 11 ألف دولار.

ألبانيا.. سنة كاملة بدلًا من 90 يومًا

تقدم ألبانيا بدورها ميزة مثيرة للراغبين في الإقامة لفترات طويلة، إذ تسمح لبعض الزوار بالبقاء لمدة تصل إلى 365 يومًا.

وتجعل هذه المدة ألبانيا وجهة مختلفة عن العديد من الوجهات الأوروبية التي ترتبط فيها إقامة الزائر عادة بفترات أقصر، وهو ما يزيد جاذبيتها أمام المسافرين الباحثين عن تجربة ممتدة.

صربيا.. تسهيلات إضافية لهؤلاء

أما صربيا فتتميز بعدم تطبيق بعض أنظمة التصاريح الإلكترونية المسبقة التي أصبحت مطلوبة في وجهات أخرى، ما يسهل إجراءات السفر لبعض الفئات.

كما يمكن لحاملي تأشيرات أو تصاريح إقامة سارية من مناطق ودول محددة، بينها منطقة شنجن وأيرلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الاستفادة من ترتيبات دخول لا تتطلب الحصول على تأشيرة صربية منفصلة، وفق الشروط المعمول بها.

وفي المقابل، يجب على المسافرين الذين يقيمون في أماكن خاصة بدلًا من الفنادق تسجيل إقامتهم لدى الشرطة المحلية خلال 24 ساعة.

تايلاند.. فرصة لتمديد الإقامة

وتواصل تايلاند تقديم تسهيلات تستهدف دعم قطاعها السياحي، من خلال السماح لعدد من الجنسيات بالإقامة لفترات أطول.

كما يستطيع بعض الزوار التقدم بطلب لتمديد إقامتهم لدى مكتب الهجرة المحلي بعد الوصول، وفق القواعد المطبقة على جنسيتهم.

وتسعى الدول الأربع إلى جذب المزيد من الزوار، إلا أن سهولة الدخول لا تعني إلغاء جميع الشروط، لذلك يظل التحقق من القواعد الخاصة بجنسية المسافر قبل حجز الرحلة خطوة ضرورية لتجنب أي مفاجآت عند الوصول.

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