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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصادر تكشف استئناف إدارة ترامب لإصدار تأشيرات الهجرة من دولتين أوروبيتين

تأشيرات الهجرة
تأشيرات الهجرة
محمد على

قالت أربعة مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استأنفت النظر طلبات تأشيرات الهجرة من المجر وبولندا قبل أيام، مع الإبقاء على تعليق مؤقت لمواعيد تأشيرات الهجرة لدول أخرى.

وأفاد مصدران بأن توجيهات إعطاء الأولوية لتأشيرات الهجرة في البعثات الأمريكية في بولندا والمجر صدرت من البيت الأبيض.

ولم يتضح على الفور سبب تخصيص الولايات المتحدة لهاتين الدولتين تحديداً، إلا أن ترامب وكبار مساعديه قد نسجوا علاقات مع حلفاء من اليمين المتطرف في كلتيهما.

وأعلن ترامب تأييده لرئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان، الذي هُزم في الانتخابات في أبريل، والرئيس القومي البولندي كارول ناووركي، الذي وضعته الانتخابات في خلاف مع حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك الوسطية.

وفي مايو، أفادت وكالة رويترز أن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أصدر تعليمات لكبار مسؤولي وزارة الخارجية بتسهيل حصول وزير سابق في الحكومة البولندية هارب من تهم الفساد في المجر على تأشيرة.

وتركزت حملة ترامب الانتخابية على وقف الهجرة غير الشرعية، إلا أن ولايته الثانية تميزت أيضاً بجهوده الحثيثة للحد من الهجرة الشرعية. 

وقد فرضت الولايات المتحدة حظراً على السفر إلى عشرات الدول، وفرضت رسوماً باهظة على بعض تأشيرات العمل، وألزمت جميع المتقدمين بالخضوع لتدقيق في سجلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي يناير، قالت وزارة الخارجية إنها ستعلق مؤقتًا معالجة تأشيرات الهجرة - التي تسمح للأشخاص بالانتقال بشكل دائم إلى الولايات المتحدة من 75 دولة.

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