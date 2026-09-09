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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعّد اعتداءاته على جنوب لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعّد اعتداءاته على جنوب لبنان
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعّد اعتداءاته على جنوب لبنان
أ ش أ

شهد عدد من البلدات في جنوب لبنان، اليوم، تصعيداً إسرائيلياً متواصلاً، تخلله تفجير عنيف وقصف مدفعي وإطلاق نار من الأسلحة الرشاشة، في ظل استمرار الاعتداءات على المناطق الحدودية.

وفي بلدة المنصوري، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً عنيفاً، بالتزامن مع إلقاء مسيّرة إسرائيلية جالونات متفجرة على البلدة، فيما تعرضت المنطقة لقصف مدفعي، ما أدى إلى تصاعد حدة التوتر في محيطها.

وفي قضاء مرجعيون، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة قبريخا، بينما أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه بلدة مجدل زون في قضاء صور.

وفي النبطية، شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت أطراف النبطية الفوقا من جهة كفرتبنيت، في وقت تعرضت فيه بلدة دوحة كفررمان لقصف مدفعي متقطع، في إطار التصعيد المستمر الذي يطال عدداً من المناطق الجنوبية.

جنوب لبنان تصعيداً إسرائيلياً متواصلاً تفجير عنيف وقصف مدفعي إطلاق نار من الأسلحة الرشاشة قوات الاحتلال الإسرائيلي

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