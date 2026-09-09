رصد مخالفات إنشائية بـ7 عقارات في تقسيم الإذاعة والتليفزيون بسفاجا

واصلت الأجهزة المختصة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا أعمال الرصد والمتابعة للمخالفات الإنشائية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتحت متابعة وإشراف اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي أعمال مخالفة.

رصد المخالفات عبر منظومة المتغيرات المكانية

وفي هذا السياق، أجرى المختصون بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا معاينات لعدد من العقارات الواقعة بتقسيم الإذاعة والتليفزيون، وذلك عقب رصدها من خلال منظومة الأقمار الصناعية الخاصة بمتابعة المتغيرات المكانية، للتأكد من مدى مطابقة الأعمال القائمة للاشتراطات والتراخيص الصادرة.

وأسفرت أعمال المعاينة عن رصد مخالفات إنشائية بالعقارات المقامة على قطع الأراضي أرقام 73، 91، 23، 98، 822، 135، 413، حيث تبين مخالفتها لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، بما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها.

دعوة أصحاب العقارات لتوفيق الأوضاع

وناشدت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا أصحاب العقارات المشار إليها سرعة التوجه إلى ديوان الوحدة المحلية، لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تجنبًا لتصعيد الإجراءات المتخذة حيال المخالفات.

وأكدت الأجهزة المختصة استمرار أعمال الرصد الإلكتروني والمتابعة الميدانية للمتغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات إنشائية وفقًا للقانون، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة سفاجا، وفرض سيادة القانون والتصدي لأي أعمال مخالفة.