تكريم متدربي مبادرة «حماة الوطن» بالتعاون مع الإنتاج الحربي لتأهيل الشباب لسوق العمل بالإسماعيلية.. صور

أقام الدكتور محمد شيحة، الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الإسماعيلية، احتفالًا لتكريم المتدربين المشاركين في مبادرة حزب حماة الوطن لتدريب وتأهيل الشباب على الحرف والمهن المتنوعة، والتي نُفذت بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وذلك تقديرًا لما حققوه من التزام وجدية خلال فترة التدريب، وحرص الحزب على دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وشهد الاحتفال حضور الدكتورة مها الأنصاري، أمين أمانة التضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن، والنائب مجدي زايد، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة بسمة هنداوي، عضو مجلس الشيوخ، والنائب ولاء حافظ، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة ريهام راشد شطوري، عضو مجلس النواب، إلى جانب أميمة حلمي، والدكتور أحمد وحيد، والدكتورة رشا مصباح، وأحمد عراقي، والدكتورة علياء قرشم، ويسرا البسيوني، وإيهاب عبد البديع، وكريم الجداوي، وأعضاء أمانة التضامن الاجتماعي المركزية، وعدد من قيادات وأعضاء حزب حماة الوطن بمحافظة الإسماعيلية.

وجاء الاحتفال تتويجًا لنجاح المبادرة التي أطلقها حزب حماة الوطن بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، بهدف تدريب الشباب وتأهيلهم على عدد من المهن والحرف الفنية التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل، وتساعدهم على اكتساب الخبرات العملية اللازمة.

وشملت المبادرة التدريب على عدد من التخصصات والحرف الفنية المتنوعة، من بينها الخراطة واللحام، وورش الألوميتال، والتبريد والتكييف، والتركيبات الكهربائية، وصيانة الأجهزة المنزلية والمحركات الكهربائية، وإصلاح شاشات التليفزيون، وتركيب الدش، والنجارة، بما يسهم في تأهيل الشباب واكتسابهم مهارات حقيقية تفتح أمامهم آفاقًا جديدة للعمل.

وقال الدكتور محمد شيحة، الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسماعيلية، إن تكريم المتدربين يمثل ثمرة الجهد الذي بذله الشباب خلال فترة التدريب، مؤكدًا أن الحزب سيواصل دعم المبادرات التي تستهدف تأهيل الشباب وتمكينهم، باعتبار الاستثمار في قدراتهم ومهاراتهم أحد أهم السبل لبناء مستقبل أفضل.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة مها الأنصاري، أمين أمانة التضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن، عن سعادتها بنجاح المبادرة، مؤكدة أن ما شهدته من إقبال والتزام يعكس حرص الشباب على تطوير أنفسهم واكتساب مهارات جديدة، مشيرة إلى أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب ودعمهم من خلال المبادرات التي تحقق أثرًا حقيقيًا في حياتهم.

وأكد النائب مجدي زايد، عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرات التدريب والتأهيل المهني تمثل خطوة مهمة نحو إعداد شباب قادر على مواجهة متطلبات سوق العمل، مشيدًا بجهود حزب حماة الوطن بالإسماعيلية في تقديم برامج عملية تسهم في توفير فرص أفضل للشباب.

وقالت الدكتورة بسمة هنداوي، عضو مجلس الشيوخ، إن تأهيل الشباب واكتسابهم الحرف المختلفة يعد من أهم أدوات التمكين الاقتصادي، مؤكدة أن المبادرة قدمت نموذجًا ناجحًا للتعاون الذي يهدف إلى خدمة الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم للعمل والإنتاج.

من جانبه، أشاد النائب ولاء حافظ، عضو مجلس الشيوخ، بنجاح المبادرة وما حققته من نتائج إيجابية، مؤكدًا أن دعم الشباب وتأهيلهم مهنيًا يأتي في مقدمة أولويات العمل المجتمعي، وأن الحزب مستمر في تقديم المبادرات التي تلبي احتياجات المواطنين وتخدم المجتمع.

وأكدت الدكتورة ريهام راشد شطوري، عضو مجلس النواب، أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية للشباب لاكتساب الخبرات والمهارات التي يحتاجها سوق العمل، مشيرة إلى أهمية استمرار مثل هذه البرامج التدريبية التي تسهم في بناء قدرات الشباب وتشجيعهم على العمل والإنتاج وإقامة المشروعات الصغيرة.

وفي ختام الاحتفال، جرى تكريم المتدربين المشاركين في المبادرة تقديرًا لالتزامهم خلال فترة التدريب، وسط إشادة بالحماس الذي أبداه الشباب وحرصهم على الاستفادة من البرامج التدريبية، مؤكدين أن المبادرة تمثل خطوة مهمة في طريق تأهيل الشباب لسوق العمل ودعم قدراتهم من أجل مستقبل أفضل.