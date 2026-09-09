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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي دعم القطاع الزراعي وتطوير الخدمات للمزارعين

مشروعات وبرامج جديدة لدعم المزارعين وتطوير التنمية الريفية باسيوط بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي
مشروعات وبرامج جديدة لدعم المزارعين وتطوير التنمية الريفية باسيوط بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والجهات الدولية لدعم القطاع الزراعي وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين ورفع كفاءة البنية الأساسية الزراعية، والاستفادة من الخبرات الدولية في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية الريفية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة بأسيوط، بقيادة المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل الوزارة، استقبلت وفدًا من ممثلي برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة لمصر EU-ZIRA3A، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية التابعة للسفارة الإيطالية بالقاهرة، للوقوف على أنشطة البرنامج والمشروعات والبرامج المنفذة لدعم المزارعين وتطوير منظومة العمل الزراعي.

وشهدت الزيارة جولة ميدانية بحضور الدكتور نيكولا باتيستيللا، مدير البرنامج، والدكتور رافاييل بيرتيني، الخبير الدولي الفني، والدكتور إسلام الفاضلي، مسؤول قطاع الزراعة بالبرنامج، والمهندس صلاح سرحان، مسؤول الري والأعمال، والدكتور أحمد البيباني، مسؤول برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية بأسيوط، والدكتور حمدينو محمد إبراهيم، رئيس فريق العمل لشركة AESA المنفذة لبعض أنشطة البرنامج، والدكتور ضياء الحكيم، خبير الأعلاف، إلى جانب الدكتورة فاطمة عايد، مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، والدكتورة شيرين حسين، مدير عام المكافحة، والدكتورة هند عمر، مسؤول معمل التريكوجراما، والمهندس حمدي خليل، مدير عام الإرشاد، وأماني محمود معوض، مدير خدمة المواطنين والمشرف العام على التدريب، والمهندس علي عيسى، مدير إدارة أبوتيج الزراعية.

وشملت الجولة المدرسة الحقلية لمزارعي الرمان بقرية العونة، والحقل الإرشادي لمحاصيل الأعلاف الخضراء الصيفية بقرية النخيلة، وترعة الكردي المدرجة ضمن أعمال إعادة التأهيل، ومعمل التريكوجراما لتطويره وتزويده بالمعدات الفنية وتدريب الكوادر، واختتمت بزيارة مدرسة أجرو المصرية الإيطالية بقرية الزرابي لمتابعة موقفها واحتياجاتها. وشدد المحافظ على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية وشركاء التنمية، والتوسع في المدارس الحقلية والحقول الإرشادية ونقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة للمزارعين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الزراعية.

أسيوط محافظ أسيوط التنمية القطاع الزراعي البنية الأساسية الزراعية الخبرات الدولية المشروعات التنموية

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